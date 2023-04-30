انت الان تتابع خبر آخرها بميسان.. عمليات أمنية "تربك" المطلوبين وتضيق الخناق على فلول الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يقول قائد فرقة الرد السريع، الفريق الحقوقي ثامر محمد إسماعيل، في حديث لـ السومرية، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، وبأمرة قيادة العمليات المشتركة تم تنفيذ مجموعة واجبات خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظة ميسان بإسناد قيادة شرطة وعمليات ميسان".*خمس سيطرات تفتشوأعلنت قيادة فرقة الرد السريع، أمس السبت 29 نيسان 2023، نصب خمس سيطرات؛ للبحث عن المطلوبين للقضاء في ميسان.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفرض الأمن وسلطة القانون في محافظة ميسان، نفذ الفوج الرابع التابع للواء الأول فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وضمن قاطع قيادة عمليات ميسان، عملية تفتيش لعدد من مناطق محافظة ميسان"، مبينة أنه "تم نصب خمس سيطرات للبحث عن المطلوبين للقضاء".

*النتائج

وكانت النتائج، بحسب إسماعيل، هي: "القبض على 12 مطلوباً بالإرهاب والمخدرات ومواد أخرى، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الأسلحة والاعتدة واللوازم القتالية"، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أن "قطعاتنا ما زالت مستمرة في عمليات التفتيش".

ويتابع، أن "المهمة الأساسية للفرقة هي حفظ الأمن والقانون في المناطق التي نتواجد فيها مع إرسال قطعات إضافية، حسب توجيه العمليات المشتركة وخطط الداخلية في المحافظات الجنوبية والوسط لاستلام الملف الأمني".

ويضيف، "نحاول خلال الفترة هذه توزيع قطعات الداخلية لتنفيذ البرنامج الحكومي إضافة إلى تعزيز هذه القطعات بأخرى احتياط للسيطرة على الجريمة المنظمة والمخدرات والنزاعات العشائرية".

*توجيهات

يوم الخميس الماضي، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهات لتعزيز الأمن في محافظة ميسان.

وذكر مكتب الشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "ترأس اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد الرد السريع وقائد قوات الحدود وعدد من القادة والضباط، لمناقشة تعزيز الأمن في محافظة ميسان".

واكد، على "تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في هذه المحافظة وتعزيز القطعات الأمنية مع استمرار الإسناد الجوي ووضع الخطط والرؤية المستقبلية الملائمة للعمل وتحديثها بالشكل المطلوب"، موجها "بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي في محافظة ميسان في مقدمتها بأن يكون هناك جهود استخباري يوازي العمل الميداني وعدم التهاون في ملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض القضائية".

واوضح البيان، ان "قائد عمليات ميسان من خلال دائرة تلفزيونية، قدم شرحاً تفصيلياً عن الوضع الأمني في المحافظة والعمليات الجارية الآن لمطاردة المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، مبيناً الإجراءات التي قامت بها القوات الأمنية".

واكد، على "إجراء تقييم للعمل في الأيام الماضية مع استمرار النتائج المثمرة للعمليات الأمنية، موجهاً بمواصلة الضغط على المطلوبين للقضاء".

من جانبه، أشاد "نائب قائد العمليات المشتركة بالنتائج المتحققة في الواجبات والعمليات التي تقوم بها القطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية"، مؤكدا على "ضرورة وضع خطط مستقبلية لأمن ميسان".

في حين، بين قائد شرطة المحافظة، أن "الواجبات والعملية الأمنية الجارية حالياً بإشراف قيادة العمليات المشتركة حققت نتائج جيدة"، مشيرا الى "ضرورة إعادة انتشار القطعات بحسب المعلومات الاستخبارية".

من جانبها، بينت الوكالات الأمنية، أن "الوضع في حالة مستقرة وأن العمل مستمر في مطاردة الأهداف المطلوبة".

وشدد المجتمعون على استمرار الضغط على المطلوبين وفرض سلطة القانون.

