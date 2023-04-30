حزب التجمع يترقب بدء الحوار الوطنى.. ويؤكد موقفه الداعم لإنجاحه

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب التجمع ببدء أولى جلسات الحوار الوطنى، المقرر يوم الاربعاء المقبل، مجددا موقفه الداعم للحوار وحرصه على نجاحه، خاصة وأنه يأتى مواكبا لأحداث إقليمية ودولية بالغة الدقة، ذات تأثير مباشر على الأمن القومى لمصر ودورها فى المنطقة.

وأبدى "التجمع" ثقته فى حرص كل المشاركين على تجاوز كل ما من شأنه عرقلة الحوار، للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التى تحقق طموحات وو تطلعات المصريين، وآمالهم المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، والتى تؤكد جدية كافة الأطراف فى الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة المأمولة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة كما يليق بها أن تكون وسط عالم متغير يشهد إعادة تشكيل موازين القوى الدولية من جديد.