شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان النواب تؤكد أهمية وضع مظلة تشريعية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، أوجه التعاون المشترك بين اللجنة والتحالف الوطنى التنموى، وذلك بحضور رئيس التحالف الوطنى الدكتور طلعت عبد القوى، ونهى طلعت أمين سر التحالف نهى طلعت عبد القوى.

من جانبه قال النائب طلعت عبد القوى، رئيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن فكرة التحالف نشأت عام 2022، وأنه تمكن خلال عشر شهور، من انفاق نحو 14 مليار جنيه، تم توزيعهم على الأسر المستحقة من خلال 149 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، وزراعة 150 ألف فدان، حيث تم دعم الفلاحين بجزء كبير من الأسمدة والمبيدات.

وأضاف "عبد القوى" أن عمل التحالف لايتعارض مع اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بل يمثل قوة جديدة تقوى العمل الأهلى.

بدوره قال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى فكرة ممتازة وقام بمجهودات ملموسة على الأرض، ولكن ينقصه شيء مهم، وهو توفير المظلة التشريعية اللازمة التى تؤمن عمل التحالف، وتنظم العمل داخله، وذلك حتى نضمن استمرار تلك الفكرة الجيدة.

وأشار "رضوانة إلى أن افضل ما يمكن تقديمه فى عام المجتمع الأهلى، هو ذلك التشريع الخاص بالتحالف.

وفى بداية كلمته دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإصدار بيان عن اللجنة بشأن أحداث السودان، من منطلق التأكيد على حقوق الإنسان بعيدا عن السياسة، موضحا، ما يهمنا هو حقوق السودانيين.

ودعا إلى إعلاء الحكمة والإسراع فى تنظيم حوار وطنى بين الأطراف المتنازعة فى السودان.

وبشأن موضوع التحالف الوطنى للعمل الأهلى، قال أبو العلا، إن العمل الأهلى يمثل ركيزة أساسية فى التنمية فى كل مكان، معلنا دعمه لهذه المؤسسات.

ووجه أبو العلا عدد من التساؤلات، بشأن مدى وجود دراسة جغرافية لدى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، عن كافة الاحتياجات ودراسة الأولويات، مطالبا بوجود دراسة اجتماعية.