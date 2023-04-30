الجوية يسقط في فخ التعادل ويتصدر الدوري مؤقتا

وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي انتهت بتعادل سلبي من دون اهداف ليبقى الصقور متصدر الدوري بـ 52 نقطة بانتظار مباراة الشرطة والطلبة التي ستلعب الليلة.

يذكر ان فارق النقاط بين الجوية والشرطة هو نقطة واحدة حيث ان الشرطة لديه 51 نقطة قبل مباراة الليلة ويليه نادي الزوراء أيضا بـ51 نقطة، اما نادي دهوك فبات في المركز 7 برصيد 37 نقطة.

