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الجوية يسقط في فخ التعادل ويتصدر الدوري مؤقتا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454622-638184639511495323.jpg

2023-04-30 | 17:04

الجوية يسقط في فخ التعادل ويتصدر الدوري مؤقتا

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تعادل نادي القوة الجوية مع نظيره نادي دهوك، اليوم الاحد، من دون اهداف ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز.
وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي انتهت بتعادل سلبي من دون اهداف ليبقى الصقور متصدر الدوري بـ 52 نقطة بانتظار مباراة الشرطة والطلبة التي ستلعب الليلة.

يذكر ان فارق النقاط بين الجوية والشرطة هو نقطة واحدة حيث ان الشرطة لديه 51 نقطة قبل مباراة الليلة ويليه نادي الزوراء أيضا بـ51 نقطة، اما نادي دهوك فبات في المركز 7 برصيد 37 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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