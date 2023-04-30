انت الان تتابع خبر الدعم السريع يمدد الهدنة لثلاثة أيام في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القوات في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع: "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة؛ من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".



ويشهد السودان منذ ثلاثة أسابيع معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت الى نزوح الاف السودانيين هربا من الحرب إضافة الى اجلاء الاف الأجانب من البلاد.

