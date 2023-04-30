أكد مدير الجوازات الفريق سليمان اليحيى أن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يمكلها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي. وأفاد مدير الجوازات أن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجه بزيادة عدد الكاونترات في قاعدة الملك عبدالله في جدة إلى 8 كاونترات؛ بهدف إنهاء إجراءات المسافرين بأقصى سرعة، مؤكدا أن الإجراءات الحالية للرعايا ليست كالإجراءات في الوضع الطبيعي.



كانت هذه تفاصيل خبر مدير الجوازات: منح تأشيرة مجانية لكل الوافدين عبر رحلات الإجلاء من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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