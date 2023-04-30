المملكة تؤكد دعمها للحل الليبي الليبي

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم المملكة للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، كما تم بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، السفير الدكتور سامي الصالح.
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