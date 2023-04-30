السعودية: تم إجلاء 5197 شخصا من السودان بينهم 184 مواطنا

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، وصل صباح أمس إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطنًا سعوديًا، و36 شخصًا من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

كما وصلت سفينة جلالة الملك «الدرعية» إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصًا من الجنسيات التالية: (سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيبال).

مشاركة القوات الجوية

يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جنوب إفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلند، والفلبين، وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا).

5197 الإجمالي

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا (184 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 جنسية).

خدمات إنسانية

وظهرت الخدمات الإنسانية جلية في عمليات الإجلاء التي تنفذها المملكة العربية السعودية من جمهورية السودان تجاه الرعايا من الدول الشقيقة والصديقة، واستمرارًا للجهود بات العمل الإنساني ظاهرًا تجاه الرعايا من كبار السن والمقعدين والأطفال والنساء والمرضى من خدمات ونقل وتسهيل لإنزالهم من متن السفن ضمن الرعاية والعمل الإنساني الذي تقدمه المملكة تجاه رعايا الدول.

وكان من ضمن الرعايا مصابين ومرضى تم نقلهم إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، في حين تم تجهيز باص طويق المخصص لنقل الإصابات بسعة 10 إصابات أمام السفن بحالة وجود حالات إسعافية ضمن الخطط لاستقبال الرعايا من الدول عند وصولهم إلى الميناء في جدة.

وظهر أبناء وبنات المملكة خلف عربات المقعدين وسندًا لكبار السن وحفظًا للأطفال وبلسمًا للمصابين وتخفيفًا على مواطني الدول عند وصولهم إلى السعودية.

إنهاء إجراءات الرعايا

من جانبها، واصلت المديرية العامة للجوازات جهود المملكة الإنسانية بإنهاء جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة، مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

وعملت «الجوازات» بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية منذ بداية عمليات الإجلاء من جمهورية السودان على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد البشري والتقني، وسخرت إمكاناتها لخدمة العائدين عبر منافذها البحرية والجوية، على مدار الساعة.

وأكد مدير الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يملكها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي.

وأفاد مدير الجوازات أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجه بزيادة عدد الكاونترات في قاعدة الملك عبدالله في جدة إلى 8 كاونترات؛ بهدف إنهاء إجراءات المسافرين بأقصى سرعة، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية للرعايا ليست كالإجراءات في الوضع الطبيعي.

عمليات الإجلاء السعودية

- وصول 45 مواطنا سعوديا و36 شخصا من الجنسية الباكستانية إلى جدة من قبل القوات الجوية.

- وصول سفينة جلالة الملك «الدرعية» إلى جدة وعلى متنها 52 شخصا من جنسيات مختلفة.

- 185 شخصا أجلتهم القوات الجوية الملكية السعودية خلال اليومين الماضيين.

- منح التأشيرة المجانية لمن لا يملكها من الرعايا بشكل نظامي.