الصليب الأحمر يقدم شحنة مساعدات للسودان

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن إطار تقديم المساعدات الإنسانية في السودان وصلت إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوا، وذالك ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع المعارك بالسودان.

اقرأ أيضا..الخارجية السعودية: إجلاء 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان

وأفاد بيان الصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن 8 أطنان، وتتضمن معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان، مضيفا أنه سيرسل طائرة ثانية تحمل معدات طبية إضافية. وأضاف الصليب الأحمر في البيان أنه "سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ.

وأشار البيان إلى مشاركة متطوعين من الهلال الأحمر السوداني في تقديم الرعاية الطبية لضحايا الاشتباكات. وقال المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا في

اللجنة الدولية باتريك يوسف في المؤتمر الصحفي "تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات التعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح.

وأضاف "نأمل الآن في ايصالها في أقرب وقت ممكن إلى بعض أكثر المستشفيات تكدسا في الخرطوم". وتابع يوسف أنه "بحسب منظمة الصحة العالمية، تعمل نسبة 16% فقط من المستشفيات، والوضع مروع للغاية بسبب نقص الأفراد ونقص الاحتياطيات الطبية.

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news