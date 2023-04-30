انطلاق مهرجان الربيع في الموصل بعد انقطاع 20 عاما

ياسر رشاد - القاهرة -

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الربيع في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، بعد انقطاع دام 20 عاما، بحضور حكومي وشعبي واسع.

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وحضر فعاليات المهرجان رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد كبير من المسؤولين، حيث انطلقت الفعاليات تحت عنوان "نينوى ربيع دائم.. وإعمار وسلام.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في كلمته خلال المهرجان، "لن ندخر جهدا بإضافة تخصيصات مالية في الموازنة لإعادة الحياة وإعادة نينوى إلى ربيعها الدائم وإعادة استقرارها.

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع ثابت محمد العباسي إلى تأكيد رئيس الوزراء على تطبيق المنهاج الحكومي من خلال حكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بفرض الاستقرار في المحافظة.

وبدوره، أشاد وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني بدور الأجهزة الأمنية في عودة الاستقرار إلى المحافظة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا من أجل إعادة تنظيم مهرجان الربيع

مرة أخرى إلى مدينة الموصل.

وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري أن المحافظة تحررت بفضل الدماء التي سالت من البصرة إلى الموصل ، مشيرا إلى أن المحافظة نفضت غبار تنظيم "داعش" الإرهابي وبدأت بثورة الإعمار.

ويتضمن المهرجان، الذي يستمر يومين، فعاليات ونشاطات تعبر عن ثقافة سكان الموصل، كما يضم المهرجان معارض الزهور والكتب والأسواق الشعبية والأعمال الفنية المسرحية والموسيقية، بالإضافة الى الفنون الرياضية.

وخصصت محافظة نينوى ثلاثة مواقع لإقامة فعاليات مهرجان الربيع: الأول في منصة الاحتفالات، والثاني في جامعة الموصل إلى جانب الموصل الأيسر، والثالث في متنزه باب الطوب في قلب الموصل القديمة.

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