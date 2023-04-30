السعودية تُطالب بوقف التدخلات الخارجية فى ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأحد.

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وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة للحل الليبي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، كما تم بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة، بحسب بيان الخارجية السعودية.

المبعوث الليبي

فيما استقبل وزير الخارجية السعودي

الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

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