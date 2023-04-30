الرئيس الإيراني يزور سوريا الأربعاء المقبل

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل.

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وقال أكبري أن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق الأربعاء المقبل ستكون مهمة للغاية بسبب التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة، وسيكون لها تأثيرات إقليمية في نفس الوقت تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في

جميع المجالات.

وأشار أكبري إلى أن زيارة رئيسي إلى دمشق والتي ستستمر ليومين، ستستفيد منها دول أخرى، بجانب سوريا وإيران.

وتعد زيارة رئيسي إلى سوريا، هي أول زيارة لرئيس إيراني إلى البلاد منذ 13 عاما.

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