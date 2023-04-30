الأبناء غير الشرعيين يشعلون صراع العرش البريطاني

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد بريطانيا الفترة المقبلة يوم 6 مايو، احتفال الولاء الجماهيري للملك تشارلز ملك بريطانيا، حيث يتعهد الورثة بتقديم الولاء للملك المتوّج، وهم راكعون أمامه في خط واحد، في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن سايمن أبني هاستينغز، الابن الأسترالي لمزارع، سيكون من بين المدعوين إلى حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ويعتبر هاستينغز مرشحًا غير متوقع لولاية العهد، إذ يملك حججًا تثير التساؤلات حول شرعية تولي العرش.

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المؤرخ البريطاني يكشف الابن الغير شرعي

وقبل 20 عامًا، اكتشف المؤرخ البريطاني مايكل جونز وثيقة في كاتدرائية روان بفرنسا تشير إلى أن الملك إدوارد الرابع كان ابنًا غير شرعي.

وتثير هذه الفرضية الكثير من الجدل، إذ يرى جونز أن إدوارد لم يكن الوريث الحقيقي للعرش.

هاستينغز من أصول أسكتلندية

ويعود هاستينغز، الذي يحمل لقب الإيرل الخامس عشر من لودون، أصولًا أسكتلندية ولا يمتلك أي أرض أو منزل فخم في المملكة المتحدة.

وسيحضر حفل التتويج مع 12 مدعوًا آخرين، الذين أثبتوا أن أجدادهم لعبوا دورًا مهمًا في مراسم التتويج السابقة.

وعبر هاستينغز عن سعادته وشرفه بالحضور، حيث سيلعب دورًا مهمًا مثل أسلافه في الحفل المقرر إقامته في السادس من مايو.

تم الكشف مؤخراً عن صلة وراثية لأسترالي يُدعى سايمن، مع عائلة بلانتاجينيت المالكة السابقة

لإنجلترا. وبحسب التقاليد، كان الكونتات لودون في القرن الثاني عشر يحملون قطع من الذهب والجلد والمخمل تربط برجلي الملك في رمز لدوره كقائد للقوات المسلحة.

أبحاث أخري تكشف أن ادوارد السابع ابناً غير شرعي

وزار فريق لبرنامج وثائقي بريطاني مايكل أبني-هاستينغز سايمن في منزله في استراليا لتسجيل برنامج بعنوان "ملك بريطانيا الحقيقي". وفي المفاجأة، كشفت أبحاث جديدة أن ادوارد السابع كان ابناً غير شرعي، مما يعني أن سايمن هو الملك الحقيقي لإنجلترا.

ورغم أن المؤرخين يعتقدون أنه يملك وراثة العرش، فإن الإيرل الخامس عشر لم يتبنى هذا الرأي. قال محاميه وسكرتيره الخاص تيرينس غوثريدج إن سايمن كان دائماً مؤيداً للملكة إليزابيث الثانية وابنها، ويتبادلون بطاقات أعياد الميلاد. على الرغم من ذلك، فإن سايمن لم يعلن أي طموحات للمطالبة بالعرش. يذكر أن الكونتات لودون يتم الآن ملامستها بحذاء الملك قبل وضعها على المذبح.