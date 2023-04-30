نتنياهو: المظاهرات تكشف ديموقراطية الدولة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإستماع لمخاوف المتظاهرين بشأن خطط إصلاح النظام القضائي في إسرائيل مدعياً أن هذه الأحتجاجات ضرورية لتظهر ديمقراطية البلاد.

وأكد نتنياهو أن المظاهرات لا تعني انهيار الديمقراطية في دولة الإحتلال، بل تعكس قوة النقاش العام الذي يسعى لحل هذه الأزمة بأكبر قدر ممكن من الإجماع.

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وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستظل ديمقراطية قوية وسيتم العمل على حل هذه الأزمة دون التأثير على المبادئ الأساسية للديمقراطية في البلاد.

وأشار نتنياهو إلى أنه قد يتراجع عن بعض جوانب الإصلاح القضائي الذي يثير جدلاً في البلاد، مثل إعطاء البرلمان سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، حتى لا يتعارض ذلك مع النظام الديمقراطي في البلاد.

نتنياهو يعترف بفقدان توازن إسرائيل

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل فقدت توازنها ويجب إعادتها إلى التوازن المقبول في الديمقراطيات، دون اللجوء إلى إجراءات تؤثر على سلطة الأغلبية.

وأشار نتنياهو إلى أنه متفائل بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المتوسط والطويل، وسيمرر ميزانية جديدة في الأسابيع القادمة.

نتنياهو يؤكد ضرورة تهديد ايران بالقوة العسكرية

وفيما يتعلق بالقضية الإيرانية، أكد نتنياهو أن السبيل الوحيد لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية هو تهديدها بالقوة العسكرية، وأن المسؤولية في هذا الشأن تقع على عاتق الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة.

وبشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رفض نتنياهو التحدث عن تصاعد العنف الذي يؤدي إلى تدهور العلاقات بين دولة الإحتلال وجيرانها العرب، مؤكداً أن السلام مع الدول العربية الكبرى هو أمر محتمل وأنه يعمل على تحقيقه.