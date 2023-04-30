شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة الصحفيين، احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية لعام 2022، الثلاثاء القادم الموافق 16 مايو 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بمسرح النقابة.

وكانت صحيفة ”الخليج 365” قد حققت نجاحا جديدا يضاف إلى رصيد نجاحاتها المتوالية، بعد حصد محرريها لأربع جوائز وشهادات تقدير فى جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين.

ففى جائزة الصحافة الثقافية، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلين وائل السمرى عن موضوع "قيامة قاموس مجهول" جريدة الخليج 365، والزميل صلاح البيلى عن موضوعى:

1– حوار مع الناقد الكبير د.محمد عبدالمطلب

2- حوار مع شوقى حجاب، جريدة الاهرام – مؤسسة الأهرام.

وفى صحافة الفيديو، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عمل مشترك بين كل من الزميلة نهير عبدالنبى- والزميلة خلود رفعت، عن فيديو بعنوان "عائلة فريدة"، موقع الخليج 365.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة هاجر السيد – عن فيديو بعنوان "من الست للأستاذة لوزة محت أميتها ووصلت للماجستير"، وتمنح الزميلة رحمة خليفة شهادة تقدير، موقع الخليج 365.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير، للزميلة منة الله حمدى، والزميل صابر سعيد، عن فيديو بعنوان "صبرية تتحدى صعاب التعب بضحكة رضا" موقع الخليج 365.

وفى جائزة محمد عيسى الشرقاوى فى التغطية الخارجية، قررت لجنة التحكيم منح الجائزةالثانية للزميل أحمد عرفة، عن موضوع "الطريق إلى مستقبل تونس"، جريدة الخليج 365.

وفى جائزة التحقيق الصحفى، قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل أحمد جمال الدين عن موضوع "بيزنس تقارير كورونا.. الخليج 365 تتبع سماسرة بالمستشفيات يبعون تقارير الإصابة بفيرس كورونا وتسعيرة مختلفة لكل حالة، وفى جائزة صبرى غنيم فى القصة الانسانية، قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل أحمد يعقوب، عن موضوع "7 رسائل من أعلى جبال لبنان"، العمل نشر بجريدة الخليج 365.