شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلى: هناك حاجة لتشريع وكلمة السر في نجاحنا "التشاركية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهي طلعت - أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن كلمه السر في نجاحة أنه لا يُنظم أموره بأي شكل من أشكال الديكتاتوريه، فضلا عن التشاركية في البيانات انطلاقا من أن الفائدة الكبري هو استفادة المواطن، و الأمر الذي لم يحدث سابقا، مضيفة " كشف الأوراق لبعضنا البعض كانت أولي خطوات تنظيم الجهود، وهو أمر كان بمثابه سر حربي سابقا، لكن الهدف الذي وضعناه جميعا نصب أعيننا كان المواطن".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد،

مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي - عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وبحضور الدكتورة نهي طلعت - أمين سر التحالف ولفيف من القائمين علي أعمال التحالف الوطني.

وأشارت "نهي طلعت" إلي أن انضمام كبري المؤسسات يسر أيضا التعامل مع كثير من الوزارات، وأصبح التنسيق بشكل أفضل، لكن تظهر الحاجة لأهمية وجود قانون مما يسهل عمل التحالف عند الرغبة في عقد بروتوكولات، فالنوايا الطيبة موجودة لكن تظهر هناك بعض الاشكاليات أحياناً.

ولفتت الدكتورة نهي طلعت، إلي أن هناك بعض العقبات التشريعية والتي سيتم تقديمها تفصيلا خلال جلسات الحوار الوطني، ومنها علي سبيل المثال أسعار الكهرباء، مشيرة إلي أن إحدي جمعيات رعاية مرضي الكبد الشهيرة مهددة بفصل الكهرباء نظرا للفاتورة الكبيرة عليها، في حين لا يأتي لهذه المؤسسة من تبرعات ما يوازي هذه المبالغ المادية.

وحول التطوع، لفتت "نهي طلعت" إلي اقبال الشباب علي التطوع واصفه اياه بالعدوي الايجابية والفاعلة، مشيرة إلي الحرص علي أن يكون المتطوعين حاليا في الصفوف الأولي والمقدمة ويشاركون في فاعليات الرئيس.