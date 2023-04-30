شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: العلاقات المصرية اليابانية طريق لتحقيق السلام والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الياباني فوميو كإيشيد، في أولى جولاته الأفريقية والتي بدئها بمصر.

وقال اللواء طارق نصير، إن هذه الزيارة تؤكد علي ما تتميز بها العلاقات المصرية اليابانية من قوة ومتانة وتقارب في الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كإيشيد تأتي في توقيت غاية في الأهمية لا سيما قبل أسابيع من استضافة اليابان قمة "مجموعه الدول السبع الصناعية" في العالم ورغبتها في خلق موقف عالمي موحد تجاه القضية الروسية الأوكرانية والصراع الدائر في السودان بالإضافة إلى وجود رغبة من جانب اليابان لتعزيز علاقاتها مع مصر خلال الفترة القادمة.

وأشاد نصير بتصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدت مع رئيس الوزراء الياباني والذي أكد فيه علي الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي شهدتها مصر خلال المرحلة السابقة والتي جعلتها بيئة حافزة لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر بالإضافة إلى التطرق بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان والذي طالب فيها الرئيس السيسي الوقف الفوري الدائم والشامل لإطلاق النار ومنع التدخل الخارجي باعتباره شأنا سودانيا خالص بمايسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها.

وقدم اللواء طارق نصير الشكر للقيادة السياسية علي الجهود الحثيثة التي تقوم بها من أجل توطيد العلاقات بين مصر والدول الصديقة للتعاون المشترك بما يساهم في خدمة الشعوب.