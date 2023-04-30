عمان تشكر المملكة على تسهيل عملية إجلاء مواطنيها من السودان

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها، "نعرب عن تقدير سلطنة عمان للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تعاون الجهات المختصة لديها في تسهيل عملية الإجلاء عبر مدينة جدة بواسطة البحرية الملكية السعودية".
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