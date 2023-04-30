التعاون الخليجي يدعو للتهدئة ووقف العنف في السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

مع تواصل المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.

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مجلس التعاون

وخلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الأحد مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقي السفير دفع الله الحاج علي أكد البديوي حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه.

المملكة العربية السعودية

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوهاً بجهود

تمديد الهدنة 72 ساعة

الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وفي سياق متصل أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، أنها وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن هذه الموافقة جاءت "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية"، وذلك لـ"فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.

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