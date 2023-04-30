بيرني ساندرز يدعم جو بايدن ويرفض اتهامه بالخرف

ياسر رشاد - القاهرة - رفض السناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، اليوم الأحد، مخاوف الشعب الأمريكي بشأن تقدم عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلان الرئيس عن ترشحه مجددًا للبيت الأبيض، مؤكدًا أن واقع ما يحدث في الميدان هو الأهم.

وصرح ساندرز، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، بأنه إذا كان الهدف هو تعزيز الديمقراطية، فعلى الناس أن يصوتوا بكثرة، وأن الخيار الواضح هو الرئيس الأمريكي جو بايدن. نقلا عن وكالة "سي ان ان".

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وأيد ساندرز محاولة إعادة انتخاب بايدن، الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يكون بايدن لديه مسار سهل لترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2024.

ساندرز يتوقع فوز ساحق لجو بايدن

كما أضاف ساندرز أن مفتاح الديمقراطيين الإبقاء على البيت الأبيض يكمن في التركيز على قضايا الطبقة العاملة، والتعامل مع جشع الشركات والمصالح المالية الضخمة، والبدء في تقديم الخدمات للأفراد في هذه الفئة. وأوضح ساندرز أن بايدن سيفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وعلى الرغم من وجود بعض اللحظات التي يبدو

فيها بايدن أبطأ جسديًا، إلا أن العشرات من مساعديه ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس يشهدون على دقته وحرصه على الاجتماعات والتفاصيل.

ويشعر الديمقراطيون بالقلق بشأن تقدمه في السن، لكن ساندرز يؤكد أن التركيز على القضايا المهمة هو الأساس.

معركة الانتخابات الامريكية القادمة معركة بين الأجيال

وذكر بعض المحللين أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 هي أكثر من مجرد معركة بين بايدن وأي مرشح جمهوري آخر، بل قد تشهد معركة بين الجيل الأكبر والجيل الأصغر من السياسيين.

فالجيل الأكبر يشكل جزءًا كبيرًا من الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن هذا الجيل يشهد تراجعًا في العدد بسبب التقدم في العمر والوفيات، في حين يشكل الجيل الأصغر نسبة أكبر من الناخبين غير الحزبيين والمستقلين.