روسيا إقالة مسؤول الخدمات اللوجستية قبل الهجوم المضاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الروسية إقالة مسؤول الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية الجنرال ميخائيل ميزينتسيف في ظل زيادة التوقعات التي تشير بشن أوكرانيا هجوم على روسيا، وفقًا لوكالة الروسية.

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واستبعدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية شن القوات الأوكرانية هجوم مضاد على روسيا، معللة السبب إلى أن أوكرانيا تعاني من نفاذ

الذخيرة والأسحلة في ظل احتياج الحدود الروسية المحصنة جيدًا.

وقال الكرملين، إن المساعدات العسكرية الأمريكية والغربية لن تحقق لأوكرانيا النصر لكنها تطيل زمن الحرب وتزيد من معاناة الشعب الأوكراني.

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