إسقاط مسيرة أوكرانية تحمل قنابل أمريكية استهدفت المدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - تمكَّنت قوات الأمن الروسية من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية مفخخة بمتفجرات من طراز "سي-4" في منطقة إنرجودار، حيث تبيَّن أنَّ هذه المتفجرات قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وأكَّد ممثل أجهزة الأمن الروسي أنَّ هذه المتفجرات لا تتسبَّب في أضرار كبيرة للمركبات المدرعة، لكن يمكن استخدامها بشكل فعَّال في شنِّ هجمات إرهابية ضدَّ المدنيين غير المحميين. وبهذا، تمَّ إحباط مخططٍ إرهابي كان مُخطَّطًا له باستخدام الطائرة المسيرة المفخخة.

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أوكرانيا تحاول كسر خطوط الدفاع الروسية

يذكر أن هذا الحادث يأتي في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا، وتزامنًا مع تعزيز روسيا لقواتها العسكرية

على الحدود الأوكرانية.

وتشير "التايمز" إلى أن كييف ليس لديها خيار سوى المضي في الهجوم للحفاظ على الدعم الغربي حيث يجب على زيلينسكي أن يوضح ما تسميه واشنطن "عائد الاستثمار".

تركيز أوكراني لفصل شبة جزيرة القرم عن روسيا

وتركز أوكرانيا على استعادة ميليتوبول، الأمر الذي سيقطع الطريق البري بين شبه جزيرة القرم وروسيا، أو دونيتسك، والتي لها أهمية رمزية أكبر، إلا أن خطوط الدفاع الروسية تصدت لجميع الهجمات حتي هذه اللحظة.