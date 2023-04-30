شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب: وزير الطيران يعلن تدشين خط مع اليابان استجابة لتوصياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، اليوم الأحد، اجتماعين، بحضور الفريق محمد حلمي وزير الطيران المدني.

وناقشت اللجنة عدد من الملفات وطلبات الإحاطة، تتعلق بأسباب التنقل العرضي لبعض الطيارين، بين طرازA320 و A220 بمصر للطيران، وعدم وجود خط طيران مباشر بين مصر واليابان، وتطوير الأسواق الحرة.

وأكدت النائبة نورا علي، أن الوزير أعلن استجابته لرؤية اللجنة بشأن خط الطيران بين مصر واليابان حيث يعد السائح الياباني أكثر السياح انفاقًا، على أن يتم تدشين الخط بدءً من أغسطس المقبل.

كما ناقشت اللجنة ملف الأعمال الانشائية بمطار برج العرب، حيث وعد الوزير بانتهاء الأعمال والتجهيزات خلال شهر يوليو وأغسطس، وذلك للمساهمة في تعزيز العائد الاقتصادي.

وتطرقت اللجنة إلى ملف الأسواق الحرة وما شاهدته خلال زيارتها الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، حيث طالبت بتطوير الفروع بمطارات (القاهرة والأقصر والغردقة) وتزويدها ببضائع متنوعة من أحدث الموديلات العالمية.

واستجابة لتوصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن وعد الوزير بتشجيع شركات الطيران على افتتاح فروع أسواق جديدة ومراجعة المنتجات المعروضة واستبعاد النسخ المقلدة.