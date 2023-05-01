شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سياحة "النواب" تناقش خطة الوزارة لتنشيط السياحة الخارجية لمدينة رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة السياحة والطيران والمدني بمجلس النواب اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود خطة لوزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الخارجية لمدينة رشيد على الرغم من تميزها، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إهمال تنمية مدينة رشيد كمدينة سياحية.

جدير بالذكر، أن لجنة السياحة بمجلس النواب، وجهت تحية شكر وتقدير لمحافظة أسوان، لالتزامها بالمهلة المحددة للانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد إدفو، وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن د. غادة أبو زيد نائب المحافظ أرسلت مجموعة من الصور والفيديوهات الموثقة لانتهاء جميع أعمال الرصف والتطوير بالدقة والمعايير اللازمة والتوقيتات المحددة.

وأكدت نائب المحافظ الاستمرار في تنفيذ التوصيات الخاصة بالحناطير؛ من خلال وضع آليات لتجميل العربات والالتزام بالصيانة الدورية، وتوفير رعاية وعناية بيطرية للخيل، وعمل تعريفة موحدة للرحلة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة، هيئة الآثار بالالتزام بوعدها بإنهاء تطوير منافذ حجز التذاكر وحل مشكلة أماكن البازارات وعمل اللازم لحل جميع مشكلة معبد إدفو في الصيف ليكون مستعدًا للموسم الشتوي.