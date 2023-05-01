شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة أمام "اتصالات النواب" حول توصيل الهاتف الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأثنين، اجتماعا لمناقشة 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن توصيل الخطوط الأرضية والهاتف الأرضي بعدد من المناطق، وكذا تغيير الكابلات النحاسية إلي فايبر، ورفع كفاءة الإنترنت.

وشملت طلبات الاحاطة، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم توصيل خدمة الخطوط الأرضية لعدد من المناطق بالدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب بخصوص توفير خدمة الهاتف الأرضي والإنترنت بعدة مناطق بمدينة المحلة الكبرى.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عماد عبدالتواب الدرجلي بشأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو إحلال الكبائن النحاسية وتغييرها بكبائن فايبر داخل مركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، وخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خدمة الخطوط الأرضية داخل مركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، وسوء خدمة الإنترنت المنزلي وكثرة الأعطال نظراً لتهالك الكابلات الأرضية بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة.