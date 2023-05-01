في ظل الاحداث الاخيرة.. قرقاش يؤكد أن الإمارات تواصل جهود دعم الحل في السودان

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن بلاده تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام.

وأوضح قرقاش في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "اتصال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار".

وتابع أن دولة الإمارات "تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة".

ومضى قائلا "مسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال".

وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش، قال في تغريدات قبل أسبوعين، إنه لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري.

وأكد قرقاش، في تغريداته آنذاك، أن الوصول إلى تلك النقطة، يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار، وانخراطا إيجابيا في محادثات جادة بين كافة الأطراف، وأن يكون الدور العربي فاعلاً ومحورياً لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة.

رسائل قرقاش، جاءت بعد ساعات من أخرى وجهها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي أكد فيها ضرورة وقف التصعيد في السودان والعودة إلى المسار السياسي.