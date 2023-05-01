شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تبحث ملف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إقامة محطات رفع الصرف الصحي بقري (أشروبة- دير السنقورية- منشأة اليوسفي) وكذلك عدم تشغيل محطة مياه الشرب بقرية صندفا مركز بني مزار محافظة المنيا.

وتستكمل اللجنة، مناقشة طلب بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة قليني فهمي والشوارع المجاورة بمدينة مركز مغاغة- محافظة المنيا، وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من إنشاء محطات رفع الصرف الصحي بقريتي (سلاقوس- منشأة عبدالله) مركز العدوة- محافظة المنيا.

وتبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم صلاحية مياه الشرب وتدنى شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة محافظة المنيا، عدم البدء في إدخال المرافق لمنطقة وادى السرارية بمركز سمالوط محافظة المنيا، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي (سمالوط البلد – قرية منقطين) بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حسام أبو زيـد، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية اتليدم مركز أبو قرقاص- محافظة المنيا، وعدم توصيل خدمة الصرف الصحي لتوابع مدينة أبو قرقاص- محافظة المنيا.

وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النائب مجـدي ملك، بشأن توقف العمل لمشروعات الصرف الصحي بقري مركز سمالوط – محافظة المنيا، عدم الانتهاء من استكمال مشروع الصرف الصحي بأحياء مدينة سمالوط –محافظة المنيا، عدم تدبير اعتمادات مالية لإحلال وتجديد بعض الخطوط الرئيسية لشبكة مياه الشرب بمدينة سمالوط– محافظة المنيا، عدم الانتهاء من تغير وصلة الخط الرئيسي لمحطة الصرف الصحي بمدينة سمالوط – محافظة المنيا.