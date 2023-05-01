السفير محمد العرابي يعقب على الازمة السودانية.. وهذا ما قاله

حذر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، من خطورة الوضع في السودان، موضحًا أنه لأول مرة يصل الصراع الداخلي في السودان إلى هذه الدرجة.



وقال السفير محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الوضع في السودان يمكن أن يصل إلى سيناريو سيء، وهو وجود جزئين خارج السيطرة.



وأضاف، وزير الخارجية الأسبق، أن السودان حاليا قد يكون دخل في سيناريو يقوم على 3 مراحل وهي الإنهاك ثم التآكل البطيء وصولا إلى الدولة الفاشلة.

وأردف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أنه لا بد من معالجة جوهر المشكلة لحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن هناك دول قادرة على المساعدة في حل الأزمة.



واستطرد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن عدم وجود حلول في الأفق، قد يؤدي إلى مأساة كبيرة في الأزمة السودانية، مشددا على أهمية تدارك هذا الأمر.

