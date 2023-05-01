تركيا.. مقتل زعيم "داعش" أبو الحسين القرشي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات تركية قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسين القرشي في سوريا، وفق سكاي نيوز عربية.

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وأكد أردوغان في مقابلة مع محطة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية أنه "تم تحييد هذا الشخص في إطار عملية نفذتها المخابرات الوطنية التركية في سوريا أمس".

وأضاف أن المخابرات التركية كانت تتابع القرشي منذ فترة طويلة.

أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 14

شخصًا في عملية أمنية استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة إسطنبول.

ونفذت فرق من شعبة مكافحة الإرهاب، عمليات مداهمة متزامنة في 12 عنوانا بإسطنبول، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأسفرت العمليات عن توقيف 14 شخصًا، جرى نقلهم إلى مديرية أمن الولاية.