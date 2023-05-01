شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تفتح اليوم ملف الصرف الزراعى ورفع مخلفات تطهير الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة تستهلها بمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد محمود عبدالقوي، بشأن عدم وصول مياه الري لأراضي المنتفعين ببحر الشركة الإنجليزية زمام الناصرية مركز الفيوم لعدم تركيب محول كهربائي لمحطة الرفع التي تغذيها، وبالتالي عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وتناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن تنفيذ الصرف المغطى داخل الأراضي الزراعية بمركز البرلس-كفر الشيخ دون دراسة علمية متخصصة لطبيعة التربة مما أدى عدم تشغيله فضلا عن مطالبة المنتفعين بهذه الأراضي بسداد تكاليف تنفيذ الصرف المغطى بمساحاتهم.

وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن المطالبة برفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع الواصلة من عزبة سركيس حتى عزبة حوض 13 وإقامة أسوار على جانبيها بحي المنتزه ثان محافظة الإسكندرية، والطلب المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية بمنطقة أسطوفان مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة.