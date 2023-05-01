شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنصلية الروسية فى جدة تؤكد أن السعودية أجلت العشرات من مواطنيها من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رسلان عثمانوف المتحدث باسم القنصلية العامة الروسية فى جدة، إن السعودية أجلت عشرات المواطنين الروس من السودان على متن سفن عسكرية.

وقال عثمانوف لوكالة تاس الروسية "الرعايا الروس لا يغادرون من تلقاء أنفسهم، يتم إجلاؤهم بواسطة سفن عسكرية سعودية، لقد أخذوا هذا الأمر على عاتقهم، يرحلون من بورتسودان وينقلونهم إلى ميناء جدة إلى القاعدة البحرية".



وتابع الدبلوماسي "حتى الآن، وصل حوالى 40 روسيا، وقد غادر معظمهم بالفعل، عاد بعضهم إلى روسيا، والبعض الآخر إلى دول أخرى - اعتمادا على وجهتهم".



وحدد عثمانوف أن المواطنين الروس يسافرون إلى روسيا عبر دول العبور، مثل مصر وقطر والإمارات.



وبحسب المتحدث، قامت السعودية بإجلاء مواطنين أمريكيين وأوروبيين، وتقدم السلطات السعودية قوائم بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى القنصلية العامة قبل عدة ساعات.