شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الاحداث الاخيرة.. برنامج الأغذية العالمي يستأنف نشاطه في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، اليوم الإثنين، رفع تعليق مهمته الإغاثية في السودان مع تفاقم الأزمة في البلاد وسط العنف المستمر.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، اليوم الاثنين، إن البرنامج سيرفع "على الفور" التعليق الذي فرضه على نشاطه بعد مقتل ثلاثة موظفين "لأن الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى الجوع".

وأضافت ماكين، عبر تويتر، "يستأنف برنامج الأغذية العالمي نشاطه بسرعة لتقديم المساعدات لإنقاذ حياة الكثيرين".

وأوقف برنامج الأغذية العالمي مهمته الإغاثية في السودان بعد مقتل موظفيه في 15 أبريل الماضي.