شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس مؤتمرًا صحفيًا، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".



وأكد الرئيس السيسي، على ما تحمله مصر من مشاعر تقدير بالغ لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر، مشيرًا إلى أنه استعرض مع كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وشدد الرئيس السيسي، على أن النقاشات مع رئيس وزراء اليابان إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية من تحديات، معربًا عن أمله أن يتم التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية.

وأردف الرئيس السيسي، أنه تباحث مع رئيس وزراء اليابان بشأن العديد من القضايا الإقليمية لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات، وأكد لرئيس وزراء اليابان الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة بالسودان باعتبارها شأنا سودانيا خالصا.