انت الان تتابع خبر خلال الشهر الحالي.. تحديد تسعيرة "جديدة" لأمبير المولدات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "قامت بتحديد تسعيرة جديدة لأمبير المولدات خلال الشهر الحالي في العاصمة".

وأضافت، أن "التشغيل العادي للمولدات سيكون سعره 4 ألف دينار فقط، أما التشغيلي الليلي فيبلغ سعره 6 ألف دينار عراقي".



وبشأن التشغيل الليلي، أشارت المحافظة الى "تحديد سعر 8 ألف دينار للتشغيل الذهبي في مناطق العاصمة بغداد".