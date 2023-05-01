انت الان تتابع خبر بمناسبة عيد العمال.. العامري يدعو الحكومة لتفعيل قوانين الضمان بأنواعه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان ورد لـ الخليج 365: "نتقدم بأبهى التهاني وأجمل التبريكات الى أبناء الطبقة العاملة في العراق بمناسبة عيد العمال العالمي، ونشيد بالدور العظيم الذي تكفلت به هذه الطبقة الكادحة وعلى مر الأزمنة، في بناء البلد وإعلاء صروح العمران والتشييد والخدمات فيه".

وشدد العامري، "بهذه المناسبة لأصدار القوانين والتشريعات اللازمة لحفظ وتعزيز حقوق العمال العراقيين وحمايتهم، عن طريق تفعيل قوانين الضمان بأنواعه، والتقاعد، وتقييد مزاحمة العمالة الأجنبية لهم، فضلاً عن شمولهم بالقروض الميسرة وتشجيعهم على إقامة المشاريع المجدية".

وأشار الى انه "ينبغي تنشيط ودعم القطاع الخاص في البلد، لما له من دورٍ كبير في إستيعاب الأيدي العاملة، وامتصاص نسب البطالة".

وختم العامري: "تحيةُ إجلالٍ وإكبار لكلِ كادحٍ ومثابرٍ وكادٍ من أجل قوتِ وكرامة عياله، والمساهمة في إعمارِ بلده وخدمةِ شعبه".