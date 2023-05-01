انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار المعدن الأصفر وسط ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ونُشرت بيانات الجمعة أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي لم يتغير في مارس بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، مما قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى.



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في أبريل مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأميركية التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة.

وتزيد توقعات أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل للمرة السابعة على التوالي.

بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1980.42 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1989.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة مسجلة 25.06 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1066.56 دولار وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1495.06 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

