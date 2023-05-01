شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تواصل جهود الإجلاء من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل دولة الإمارات جهود الإجلاء من السودان التي تشهد منذ أسبوعين صراعا مسلحا مريرا يهدد بكارثة إنسانية.

ومساء الأحد وصلت إلى مطار أبوظبي طائرة إجلاء تقل 136 شخصا بينهم إماراتيون ورعايا من 9 دول.

وتقل طائرة الإجلاء الثانية الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار الجهود الإنسانية وقيم دولة الإمارات الراسخة في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين.

وكانت دولة الإمارات، قد أعلنت السبت، نجاح عملية إجلاء مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان.

وكانت طائرة السبت تقل أيضا الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان حينها، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وعملت دولة الإمارات مؤخرا على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها.