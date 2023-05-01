انت الان تتابع خبر مؤشر الغذاء العالمي.. لبنان يعتلي الصدارة بأعلى نسب التضخم والان مع التفاصيل
وكشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 70.6% من البلاد ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسَب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5 %، كما وأنّ لدى بعضها نسَب تضخّم فاقت نسبة الـ10%.
وبين التقرير أنّ 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسَب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء.
وأضاف أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وقد أشار التقرير الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقِص نسبة التضخّم الإجماليّة) تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في التقرير.
وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدّة بين شهر شباط 2022 وشهر شباط (فبراير)2023 (261% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، متفوّقاً على زيمبابوي (128%).
أمّا بالنسبة الى ما خَصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 في المئة، ورواندا بنسبة 32 في المئة، ومصر بنسبة 30 في المئة.
تجدر الاشارة الى أنّ نَسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام المحققة بين شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022 وشهر آذار (مارس) 2023، وضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.