شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عامًا)، متأثرًا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالضفة الغربية.

اقرأ أيضًا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 مواطنًا من الضفة الغربية

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل محمد اللدعة بالرصاص الحي في الرأس و6 آخرين بجروح وصفت 3 منهم بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأعلن عن ارتقاء الفتى اللدعة متأثرًا بجروحه في وقت لاحق.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة في تصريح صحفي "إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر "فتح" في المخيم أحمد جهاد أبو العسل، وأحمد جبر وهدان.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، إغلاقها مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتوقيف مركبات المواطنين على حواجزها العسكرية على المدينة ومخيمها وتفتيشها وإجبار أصحابها على الانتظار لساعات.

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news