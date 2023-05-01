قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من القدس وجنين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 6 شبان فلسطينيين من محافظتي جنين والقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور حمدان أثناء مروره على حاجز عسكري دوتان بالقرب من بلدة يعبد ليلة امس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي الشرقاوي من منزله في بلدة الزبابدة، والشاب محمد رفعت ربايعة من بلدة ميثلون، والشاب محمد عبد الفتاح يحيى من قرية العرقة.

كما سلمت الشبان رجا عايد واكد، وصالح قابل واكد، ومحمد اسلام يحيى بلاغات لمراجعة مخابراته في معسكر

سالم بعد مداهمة منازلهما في العرقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب أيهم الباسطي بعد أن داهمت منزله في حي باب حطة في القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير قنديل (23 عامًا) بعد مداهمة منزله في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة.

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