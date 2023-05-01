الجيش الأوكراني يتصدى لأكثر من 36 هجومًا روسيًا في 3 اتجاهات

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين أن قواتها نجحت في التصدي لأكثر من 36 هجوما من قبل الجيش الروسي في 3 اتجاهات.

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ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة إن "القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا، وخلال الـ24 ساعة الماضية، صدت قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 36 هجومًا، ولا يزال باخموت ومارينكا بؤرة القتال".



وخلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 4 غارات على مجموعات من الأفراد الروس حيث أسقط الجيش الأوكراني طائرة بدون طيار معادية من طراز أورلان-10 .



واستهدفت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 5 مجموعات عسكرية روسية، ومستودع ذخيرة، ومجموعتين من مدفعية الروس، ومركزا لوجستيا واحدا.



وفي سياق متصل، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين مطارًا في مدينة بيرديانسك المحتلة مؤقتًا من قبل الجيش الروسي في منطقة زابوريجيا.



ونقلت "يوكرينفورم" عن مستشار عمدة ماريوبول بترو أندريوشينكو قوله إن المطار كان به عديد من الأفراد الروس وحمولات الذخيرة داخل المطار.



من جانبها، ذكرت سلطات "دونيتسك" أن القوات

الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 198 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأوضحت السلطات، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت محور دونيتسك 49 مرة، مشيرة إلى أن المدفعية استهدفت محور غورلوفكا بـ 7 عمليات قصف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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