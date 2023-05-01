الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينيًا، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينياً في الضفة الغربية، تسعة منهم من قرية قريوت بمدينة نابلس، بعد اقتحام القرية.

و داهمت عدة منازل، و اعتقلت تسعة

آخرين من القدس والخليل وجنين وأريحا.



وجدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة على الأقصى، في القدس المحتلة.

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