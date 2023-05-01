عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

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وقام المقتحمون حسب شهود عيان بجولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين للمسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية.

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