شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية "النواب" تعلن تضامنها مع الشعب السودانى.. وتشيد بجهود الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، تطورات الأوضاع بالسودان الشقيق، وأصدرت نهاية الاجتماع بيانا أكدت خلاله تضامنها الكامل والتام مع الشعب السودانى الشقيق إزاء تطورات الأوضاع الراهنة التى يمر بها السودان الشقيق، مؤكدة قدرة السودان وشعبه تجاوز أى أزمات وصعوبات حرصا على حقن الدماء وحفظ مقدرات الشعب السودانى ومؤسساته الوطنية.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية فى بيانها، إن الروابط الوثيقة والمتجذرة بين مصر والسودان الشقيق والعلاقات الأخوية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين طوال تاريخهما يجسدها دوما حرص مصرى بالغ على استقرار السودان ووحدة وسلامه أراضيه ومؤسساته ومقدراته الوطنية وحق الشعب السودانى الشقيق فى العيش بأمان محققا كافة تطلعاته المستحقة فى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والازدهار.

وأضافت: "هناك تضامنا شعبيا مصريا لا نظير له مع الإخوة السودانيين واستعدادا لمساندته ودعمه فى تلك الأزمة التى ستكون -بإذن الله- أزمة عابرة بكافة السبل فى ضوء الامتزاج الشعبى ووحدة المصير بينهما وعلاقاتهما النموذجية والتاريخية وقد تبدى ذلك فى استقبال الآلاف من الإخوة السودانيين جراء الأحداث فى وطنهم الثانى مصر بكل حفاوة تليق بهم كأشقاء أعزاء.

وأيدت كافة الإجراءات والاتصالات المصرية المكثفة والدؤوبة لحقن دماء الإخوة فى السودان واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن وتحقيق تطلعات الشعب السودانى وما يرنو له من آمال، مشيدة بالجهود المصرية لإجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم سالمين لأرض الوطن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وما تم من إجراءات فى هذا الشأن.