«الثروة الكبيرة».. لواء سابق بالجيش المصري يكشف عن سبب أزمة السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف اللواء السابق والخبير الاستراتيجي سمير فرج، آخر تطورات الأحداث في السودان، وموقف مصر من الاشتباكات الدامية التي تدور هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال اللواء سمير فرج إن حدود مصر مع السودان تصل إلى 1300 كيلومتر، وأن الأحداث في السودان تؤثر على مصر؛ لأنها عمق استراتيجي لنا، لافتا إلى أن مصر يقيم بها 5 ملايين سوداني، والقاهرة والخرطوم يجمعهما شريان النيل، ويؤمنان البحر الأحمر سويا، الأمر الذي جعل الدولتين مرتبطتين ببعضهما البعض، وأن الدولتين كانتا دولة واحدة حتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.

وأشار "فرج" إلى أن إقليم دارفور من أهم الأقاليم السودانية، لاحتوائه على الذهب واليورانيوم والبترول، وثروة حيوانية وزراعية.

وحذر الخبير الاستراتيجي من أن هناك دولا تعمل على انفصال إقليم دارفور عن السودان، وهذا الأمر أحد أسباب اندلاع الأزمة السودانية، مشيرا إلى أنه من الوارد أن ينفصل إقليم دارفور عن السودان، مثلما حدث في السودان وجنوب السودان، وهو أمر تمنى عدم حدوثه.