شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزراء خارجية خمس دول عربية يجتمعون اليوم في الاردن بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف الأردن اليوم اجتماعا لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن، استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بشأن سوريا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الأحد إن "الأردن يستضيف اليوم الاثنين، اجتماعًا لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية".

وأضاف أن "الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

