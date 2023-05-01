انت الان تتابع خبر اخماد حريق التهم بناية متخذة مخزنا للزيوت في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " فرقنا نجحت باحتواء واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بنايه تجارية مشيدة من ثلاثة طوابق مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والخطر مخالفة لتعليمات الدفاع المدني متخذه كمخزن ومحال تجارية للزيوت في منطقة حي الإعلام جنوب بغداد".وأضافت: "حيث استنفرت فرقنا ودفعت بعجلاتها التخصصية والساندة وطوقت النيران وعزلت البناية عما يجاورها من ابنية تجارية وكافحة النيران من أربعة محاور من جهات البناية الاربعة وحققت المحور الخامس لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل باستخدام عجلة السلم وتسيطر على امتداد الحريق رغم شدة نيران الزيوت المشتعلة ".

وأشار البيان الى، أن "المديرية طلبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".