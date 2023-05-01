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انت الان تتابع خبر الدوري الإسباني.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة أوساسونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454697-638185378148118885.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-01 | 13:34
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الخليج 365 – رياضة
وأعلن المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه التي ستتوجه لخوض مباراة أوساسونا بالليجا.
وأعلن المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه التي ستتوجه لخوض مباراة أوساسونا بالليجا.
ويستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي ستقام مساء غدًا الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة 33 من عمر الليجا الإسبانية.
وشهدت قائمة النادي الكتالني استمرار تواجد الشاب المغربي، لامين يامال، بالإضافة إلى تواجد النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، على رأس الخط الهجومي.
قائمة برشلونة الرسمية لمباراة أوساسونا
وشهدت قائمة النادي الكتالني استمرار تواجد الشاب المغربي، لامين يامال، بالإضافة إلى تواجد النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، على رأس الخط الهجومي.
قائمة برشلونة الرسمية لمباراة أوساسونا
حراسة المرمى: تير شتيجن – أرناو تيناس – إينياكي بينيا
خط الدفاع: أراوخو – كريستينسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – كوندي – إريك جارسيا – بالدي
خط الوسط: بوسكيتس – بيدري – كيسي – دي يونج – جافي – بابلو توريه
خط الهجوم: ديمبيلي – ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – لامين يامال
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