شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قرارات الرئيس أثلجت صدور العمال وتعكس حرصه على حمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حازم الجندي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أثلجت صدور كافة عمال مصر، وعكست حرص الرئيس على توفير الحماية اللازمة لكل فئات المجتمع المصري، من خلال الوقوف على مشكلاتهم وتقديم الحلول اللازمة، مع توفير قدر كبير من الدعم والرعاية التى تمكنهم من أداء دورهم في خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة.

وقال "الجندي"، إن عمال مصر هم أحد ركائز التنمية والنهضة التى تستهدفها الدولة، مشيرا إلى أن إصدار الرئيس لحزمة إجراءات حمائية جاء في توقيت شديد الأهمية لخلق حالة من التفاؤل بين عمال مصر تدفعهم نحو المزيد من العمل والاجتهاد من أجل دفع عجلة الإنتاج التى هي أمل مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إعلان الرئيس إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه ، سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل عمال مصر، خاصة أنه جاء متسقا مع إعلان الرئيس إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل وهو ما يوفر قدر كبير من الحماية للعمالة غير المنتظمة.

وطالب النائب حازم الجندي، الأجهزة المعنية بالدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن التوسع في برامج التأهيل والتدريب، والالتزام بتطبيق نسبة توظيف 5% لذوى الاحتياجات الخاصة مع توفير التأهيل اللازم لهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، والعمل على المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة أمنة للعمل، مشددا على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد لمعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي بما يتوافق مع توجيهات منظمة العمل الدولية.

وشدد "الجندي"، على أن تحسين بيئة العمل في مصر أصبح ضرورة في ظل التوجه المصري نحو تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعات المختلفة، باعتبار الصناعة هو طوق النجاه لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية، نتيجة الأزمات العالمية المتتالية وأبرزها الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا أن توجيه وزارة القوى العاملة باطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل خطوة ضرورية لتوفير فرص العمل الدائمة للشباب .