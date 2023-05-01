جوتيريش يرسل وكيله للشؤون الإنسانية إلى السودان

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان، أن يرسل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إلى المنطقة على الفور.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان اليوم "نحث مرة أخرى جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بالمرور الآمن للمدنيين الفارين من

مناطق القتال، واحترام العاملين في المجال الإنساني والأصول، وتسهيل عمليات الإغاثة، واحترام العاملين الطبيين ووسائل النقل والمرافق.

وأضاف أن حجم وسرعة ما يجري غير مسبوق في السودان، ونحن قلقون للغاية من التأثير الفوري وطويل الأجل على جميع المواطنين في السودان والمنطقة الأوسع.

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